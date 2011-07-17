Соколов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1932
Дата смерти17.07.2011
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1932
Отец: Неиманов под вопросом
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1958
Дочь: Соколова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Соколова (Войтович) Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
01.07.1960
Дочь: Гнездилова (Соколова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Соколова (Войтович) Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
01.07.1960
Дочь: Соколова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Соколова (Войтович) Ольга Семеновна
Смерть
17.07.2011