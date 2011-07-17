Соколов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Николай Алексеевич

Соколов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1932

Дата смерти

17.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1932

Отец: Неиманов под вопросом

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1958

Дочь: Соколова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Соколова (Войтович) Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
01.07.1960

Дочь: Гнездилова (Соколова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Соколова (Войтович) Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
01.07.1960

Дочь: Соколова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Соколова (Войтович) Ольга Семеновна

Смерть
17.07.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.