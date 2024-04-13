Кочкина София Фёдоровна
женский, родилась 15.09.1891 ст., Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
умерла Неизвестно
ОтецКочкин Фёдор Кириллович1860 ст. г.р.
МатьКочкина (Костина) Евдокия НесторовнаНеизвестно г.р.
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Рождение
15.09.1891 ст.
Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 16 сентября 1891 г. Воприемник села Адышевского крестьянина Нестора Афанасиева Костина дочь девица Анна. (Ф. 237, оп. 226, д. 330, л. 45 (об), 46.