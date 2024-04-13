Кочкина София Фёдоровна 15.09.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочкина София Фёдоровна

Автор
АМ
Мыльников А.

женский, родилась 15.09.1891 ст., Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Кочкин Фёдор Кириллович1860 ст. г.р.
Мать
Кочкина (Костина) Евдокия НесторовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1891 ст.

Отец: Кочкин Фёдор Кириллович

Мать: Кочкина (Костина) Евдокия Несторовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния

Крещение в Покровской церкви села Адышевского 16 сентября 1891 г. Воприемник села Адышевского крестьянина Нестора Афанасиева Костина дочь девица Анна. (Ф. 237, оп. 226, д. 330, л. 45 (об), 46.

Смерть
Неизвестно

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