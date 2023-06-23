Аммос (Амос) Иудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аммос (Амос) Иудин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

29.03.1876

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева (Прасковья) Прокопиева (Прокопьевна)

Место жительства
Неизвестно
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Павел Аммосович

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья) Прокопиева (Прокопьевна)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Антон Аммосович

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья) Прокопиева (Прокопьевна)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Илья Аммосович

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья) Прокопиева (Прокопьевна)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.03.1876
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От старости.
Похороны
31.03.1876

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