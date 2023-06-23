Аммос (Амос) Иудин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти29.03.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Павел Аммосович
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья) Прокопиева (Прокопьевна)
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Антон Аммосович
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья) Прокопиева (Прокопьевна)
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Илья Аммосович
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья) Прокопиева (Прокопьевна)
Смерть
29.03.1876
От старости.
Похороны
31.03.1876