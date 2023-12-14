Смиренников Парфений Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмиренников Парфений Игнатьевич

Смиренников Парфений Игнатьевич

Место рождения

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Смиренников Игнатий Филиппович

Мать: Воронова Параскева Авксентьевна

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенцова Васса Родионовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Смиренников Михайло Парфенович

Мать ребёнка: Мезенцова Васса Родионовна

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Смиренников Иван Парфеньевич

Мать ребёнка: Мезенцова Васса Родионовна

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Смиренников Андрей Парфеньевич

Мать ребёнка: Мезенцова Васса Родионовна

Анисимовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.