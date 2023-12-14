Смиренников Парфений Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Смиренников Михайло Парфенович
Мать ребёнка: Мезенцова Васса Родионовна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Смиренников Иван Парфеньевич
Мать ребёнка: Мезенцова Васса Родионовна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Смиренников Андрей Парфеньевич
Мать ребёнка: Мезенцова Васса Родионовна
Смерть
Неизвестно