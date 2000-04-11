Буллер (Понн) Мина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буллер (Понн) Мина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1923

Дата смерти

11.04.2000

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

1942 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923

Отец: Понн Яков Филипович

Мать: Понн (Окс) София Генриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буллер Давид Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буллер Давид Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1942

Сын: Керииц Александр Филипович

Отец ребёнка: Керииц Филип Филипович

Бракосочетание
1947

Муж: Буллер Давид Петрович

Рождение ребёнка
02.09.1948

Дочь: Казанцева (Буллер) Роза Давидовна

Отец ребёнка: Буллер Давид Петрович

Рождение ребёнка
06.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буллер Давид Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буллер Давид Петрович

Рождение ребёнка
05.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буллер Давид Петрович

Смерть
11.04.2000

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