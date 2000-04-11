Буллер (Понн) Мина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1923
Дата смерти11.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923
Отец: Понн Яков Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1942
Сын: Керииц Александр Филипович
Отец ребёнка: Керииц Филип Филипович
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
02.09.1948
Дочь: Казанцева (Буллер) Роза Давидовна
Отец ребёнка: Буллер Давид Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1951
Рождение ребёнка
02.01.1954
Рождение ребёнка
05.02.1956
Смерть
11.04.2000