Шушунин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1949
Дата смерти09.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1949
Рождение ребёнка
24.10.1973
Сын: Шушунин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Фефелова Нина Петровна
Рождение ребёнка
17.05.1977
Дочь: Надежда Грушина Сергеевна
Мать ребёнка: Фефелова Нина Петровна
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фефелова Нина Петровна
Смерть
09.06.2018