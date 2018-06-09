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Шушунин Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1949

Дата смерти

09.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1949

Отец: Шушунин Михаил Дмитриевич

Мать: Горина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
24.10.1973

Сын: Шушунин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Фефелова Нина Петровна

Рождение ребёнка
17.05.1977

Дочь: Надежда Грушина Сергеевна

Мать ребёнка: Фефелова Нина Петровна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефелова Нина Петровна

Смерть
09.06.2018
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