Канукова (Тулатова) Зарада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанукова (Тулатова) Зарада

Канукова (Тулатова) Зарада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Беслан-Хаджи

Мать: Тулатова Госамайхо

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кануков Камболат

Отец ребёнка: Кануков Касполат Джамболатович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кануков Темболат

Отец ребёнка: Кануков Касполат Джамболатович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Зали

Отец ребёнка: Кануков Касполат Джамболатович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кануков Иналук

Отец ребёнка: Кануков Касполат Джамболатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кануков Касполат Джамболатович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close