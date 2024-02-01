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Назаренко Николай Терентьевич

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Место рождения

Россия, Ставропольский край, ст-ца Ново-Георгиевская

Дата рождения

1911

Дата смерти

09.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Назаренко Терентий Гаврилович

Мать: Назаренко Дарья Михайловна

Россия, Ставропольский край, ст-ца Ново-Георгиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Анна Федоровна

Смерть
09.08.1942
п. Бештаунит
Причина смерти: погиб на войне
Похороны
Неизвестно
Минераловодский р-он, п. Бештаунит, Северная окраина, у подножья горы Змейка
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