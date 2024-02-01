Назаренко Николай Терентьевич
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, ст-ца Ново-Георгиевская
Дата рождения1911
Дата смерти09.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Россия, Ставропольский край, ст-ца Ново-Георгиевская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назаренко Анна Федоровна
Смерть
09.08.1942
п. Бештаунит
Причина смерти: погиб на войне
Похороны
Неизвестно
Минераловодский р-он, п. Бештаунит, Северная окраина, у подножья горы Змейка