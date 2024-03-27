Мустафина (Рахимова) Кафия Яппаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафина (Рахимова) Кафия Яппаровна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахимов Яппар

Мать: Рахимова Зухра Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Марс Тимерьянович

Рождение ребёнка
15.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Марс Тимерьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Марс Тимерьянович

Смерть
Неизвестно
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