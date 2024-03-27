Мустафина (Рахимова) Кафия Яппаровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахимов Яппар
Мать: Рахимова Зухра Шакировна
Рождение ребёнка
13.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустафин Марс Тимерьянович
Рождение ребёнка
15.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустафин Марс Тимерьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно