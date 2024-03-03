Должикова Екатерина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Должикова Екатерина Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1917

Дочь: Фарафонова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Должиков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Должиков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Должиков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Должиков Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Должиков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Должиков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Должиков Сергей Алексеевич

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