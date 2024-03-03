Должикова Екатерина Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1917
Дочь: Фарафонова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Должиков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Должиков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Должиков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Должиков Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Должиков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Должиков Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Должиков Сергей Алексеевич