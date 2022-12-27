Якубовский Мухарем (Михаил) Амуратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Мухарем (Михаил) Амуратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубовский Амурат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская ? Мухаремовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский ? Мухаремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Александр Мухаремович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская ? Мухаремовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская ? Мухаремовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Якубовский Сулейман Мухаремович

Мать ребёнка: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Со слов сына Ибрагима умер в 55 лет. Подорвал здоровье на строительстве дома.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Якубовский Рафал Мухаремович

Мать ребёнка: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
1889 ошибочно указан в одном из польских списков
Рождение ребёнка
1876

Сын: Якубовский Якуб Мухаремович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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