Якубовский Мухарем (Михаил) Амуратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якубовский Амурат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Александр Мухаремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Якубовский Сулейман Мухаремович
Мать ребёнка: не указана
Со слов сына Ибрагима умер в 55 лет. Подорвал здоровье на строительстве дома.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Якубовский Рафал Мухаремович
Мать ребёнка: не указана
1889 ошибочно указан в одном из польских списков
Рождение ребёнка
1876
Сын: Якубовский Якуб Мухаремович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно