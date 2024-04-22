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Гридчина Анна Терентьева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

06.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1905

Отец: Гридчин Терентий Иванов

Мать: Гридчина Ирина Павлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1929

Дочь: Григорьева Александра Степановна

Отец ребёнка: Шебанов Стефан Кириллов

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шабанов Павел Степанович

Отец ребёнка: Шебанов Стефан Кириллов

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Макарова Тамара Степановна

Отец ребёнка: Шебанов Стефан Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебанов Стефан Кириллов

Смерть
Неизвестно
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