Гридчина Анна Терентьева
Место рождения
Дата рождения06.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1905
Отец: Гридчин Терентий Иванов
Мать: Гридчина Ирина Павлова
Рождение ребёнка
20.11.1929
Дочь: Григорьева Александра Степановна
Отец ребёнка: Шебанов Стефан Кириллов
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Шебанов Стефан Кириллов
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Макарова Тамара Степановна
Отец ребёнка: Шебанов Стефан Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно