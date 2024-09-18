Лепехина Степанида Петровна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехина Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Лепехина) Татьяна Самуиловна

Отец ребёнка: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Лепехина) Агафья Самуиловна

Отец ребёнка: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Лепехина) Мария Самуиловна

Отец ребёнка: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Лепехин Иван Самойлович

Отец ребёнка: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Лепехина) Анна Самойловна

Отец ребёнка: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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