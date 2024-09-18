Лепехина Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Лепехина) Татьяна Самуиловна
Отец ребёнка: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Лепехина) Агафья Самуиловна
Отец ребёнка: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Лепехина) Мария Самуиловна
Отец ребёнка: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Лепехина) Анна Самойловна
Отец ребёнка: Лепехин Самойло (Самуил) Матвеевич
Смерть
Неизвестно