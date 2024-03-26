муллахмэт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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муллахмэт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катифа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канифа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллахметов Малик

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Муллахметов Гафар

Мать ребёнка: не указана

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