Лагутина Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1933
Дата смерти06.03.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1933
Отец: Подольников Дмитрий
Мать: Подольникова Елена
Рождение ребёнка
13.12.1956
Дочь: Лагутина Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1962
Дочь: Лагутина Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
16.02.1965
Дочь: Кокорева Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Николаевич
Смерть
06.03.1993