Лагутина Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутина Тамара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1933

Дата смерти

06.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1933

Отец: Подольников Дмитрий

Мать: Подольникова Елена

Рождение ребёнка
13.12.1956

Дочь: Лагутина Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.1962

Дочь: Лагутина Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
16.02.1965

Дочь: Кокорева Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Николаевич

Смерть
06.03.1993
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