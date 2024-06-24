Маслов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Маслова (Михайлова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова (Михайлова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова (Михайлова) Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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