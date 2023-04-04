Рязанцева Прасковья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева Прасковья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанцов Фрол Никаноров

Рождение ребёнка
1862

Сын: Рязанцев Георгий Флоров

Отец ребёнка: Резанцов Фрол Никаноров

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.10.1874

Дочь: (Резанцова) Надежда Фролова

Отец ребёнка: Резанцов Фрол Никаноров

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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