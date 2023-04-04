Рязанцева Прасковья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Резанцов Фрол Никаноров
Рождение ребёнка
?.10.1874
Дочь: (Резанцова) Надежда Фролова
Отец ребёнка: Резанцов Фрол Никаноров
Смерть
Неизвестно