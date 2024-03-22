Изместьева Светлана Александровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1961
Мать: Кучендаева Надежда
Рождение ребёнка
15.04.1980
Дочь: Киселева Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Манелюк Геннадий Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.04.1981
Дочь: Корепанова Анна Геннадьевна
Отец ребёнка: Манелюк Геннадий Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.03.1982
Сын: Манелюк Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Манелюк Геннадий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1988
Сын: Манелюк Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Манелюк Геннадий Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.08.1990
Сын: Манелюк Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Манелюк Геннадий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.09.?
Дочь: Дробкова Александра Юрьевна
Рождение ребёнка
18.09.?
Дочь: Кадникова Надежда Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Изместьев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно