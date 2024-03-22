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Изместьева Светлана Александровна

Место рождения

Новочернореченский, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1961

Отец: не указан

Мать: Кучендаева Надежда

Новочернореченский, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.04.1980

Дочь: Киселева Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Манелюк Геннадий Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.04.1981

Дочь: Корепанова Анна Геннадьевна

Отец ребёнка: Манелюк Геннадий Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.03.1982

Сын: Манелюк Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Манелюк Геннадий Афанасьевич

Новочернореченский, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1988

Сын: Манелюк Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Манелюк Геннадий Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.08.1990

Сын: Манелюк Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Манелюк Геннадий Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Дробкова Александра Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Кадникова Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изместьев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манелюк Геннадий Афанасьевич

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