Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канукова (Тулатова) Гошеймахо
Отец ребёнка: Тулатов Уари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева (Тулатова) Солтанкыз (Шахтина)
Отец ребёнка: Тулатов Уари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Амзор
Отец ребёнка: Тулатов Уари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева (Тулатова) Солтанкау Уариевна
Отец ребёнка: Тулатов Уари
Рождение ребёнка
1824
Сын: Тулатов Джанмурза
Отец ребёнка: Тулатов Уари
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тулатов Бимболат
Отец ребёнка: Тулатов Уари