Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есенов Мулдар Гарисович

Мать: Есенова (Шанаева) Надзи Бициевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канукова (Тулатова) Гошеймахо

Отец ребёнка: Тулатов Уари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева (Тулатова) Солтанкыз (Шахтина)

Отец ребёнка: Тулатов Уари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Амзор

Отец ребёнка: Тулатов Уари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева (Тулатова) Солтанкау Уариевна

Отец ребёнка: Тулатов Уари

Рождение ребёнка
1824

Сын: Тулатов Джанмурза

Отец ребёнка: Тулатов Уари

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тулатов Бимболат

Отец ребёнка: Тулатов Уари

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