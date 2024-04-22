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Меньшикова (Русинова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Кургат, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: Русинов Иван

Мать: не указана

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Меньшикова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Поликарпович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Меньшиков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Поликарпович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Меньшикова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Поликарпович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Поликарпович

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Меньшиков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Михаил Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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