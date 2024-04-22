Меньшикова (Русинова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Отец: Русинов Иван
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Меньшикова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Поликарпович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Меньшиков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Поликарпович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Меньшикова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Поликарпович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Поликарпович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Меньшиков Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Меньшиков Михаил Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно