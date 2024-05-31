Февронья (Феврония) Акинфиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья (Феврония) Акинфиева

Место рождения

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.
1740 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.

Отец: Акинфий

Мать: не указана

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол (Флор) Павлов

Бракосочетание
1760 ст.

Муж: Митрофан

Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Ирина Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Родион Фролов

Отец ребёнка: Фрол (Флор) Павлов

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Татьяна Фролова

Отец ребёнка: Фрол (Флор) Павлов

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Марина Фролова

Отец ребёнка: Фрол (Флор) Павлов

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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