Февронья (Феврония) Акинфиева
Место рождения
Дата рождения1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.
Отец: Акинфий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрол (Флор) Павлов
Бракосочетание
1760 ст.
Муж: Митрофан
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Ирина Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Родион Фролов
Отец ребёнка: Фрол (Флор) Павлов
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Татьяна Фролова
Отец ребёнка: Фрол (Флор) Павлов
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Марина Фролова
Отец ребёнка: Фрол (Флор) Павлов
Смерть
Неизвестно