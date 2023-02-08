Студенов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студенов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаров (Студенова) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Студенова (Жиркова) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Студенова) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Студенова (Жиркова) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Студенова) ?

Мать ребёнка: Студенова (Жиркова) Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Студенова (Жиркова) Екатерина Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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