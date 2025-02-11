? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Тарасов Иван Фёдоров1808 г.р.
Дети
Пелагея Иванова1827 г.р.
Тарасов Аким Иванов1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Тарасов Иван Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тарасов Аким Иванов

Отец ребёнка: Тарасов Иван Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.