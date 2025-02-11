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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Тарасов Иван Фёдоров1808 г.р.
Дети
Пелагея Иванова1827 г.р.
Тарасов Аким Иванов1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Тарасов Иван Фёдоров
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тарасов Аким Иванов
Отец ребёнка: Тарасов Иван Фёдоров
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно