Усенко Николай Федотович
Место рожденияБахмач Черниговской области
Дата рождения1892
Дата смерти14.09.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Усенко Федот
Бахмач Черниговской области
Рождение ребёнка
15.04.1924
Сын: Усенко Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Усенко Евдокия Борисовна
Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.09.1965
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область