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Усенко Николай Федотович

Место рождения

Бахмач Черниговской области

Дата рождения

1892

Дата смерти

14.09.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Усенко Федот

Мать: не указана

Бахмач Черниговской области
Рождение ребёнка
15.04.1924

Сын: Усенко Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Усенко Евдокия Борисовна

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.09.1965
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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