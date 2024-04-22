Гиммельфарб Михаил
Место рождения
Дата рождения18.03.1898
Дата смерти11.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1898
Отец: Гиммельфарб Иосиф
Мать: Гиммельфарб Ревекка
Рождение ребёнка
26.06.1922
Сын: Гиммельфарб Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Гиммельфарб Вера Леонтьвна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.?.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Портнова Клавдия Константиновна
Смерть
11.02.1944
Причина смерти: На войне