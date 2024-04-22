Гиммельфарб Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиммельфарб Михаил

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Место рождения

Очаков, Миколаївська область

Дата рождения

18.03.1898

Дата смерти

11.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1898

Отец: Гиммельфарб Иосиф

Мать: Гиммельфарб Ревекка

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
26.06.1922

Сын: Гиммельфарб Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Гиммельфарб Вера Леонтьвна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.?.?

Жена: Гиммельфарб Вера Леонтьвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Портнова Клавдия Константиновна

Смерть
11.02.1944
Причина смерти: На войне
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