(Сидорова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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