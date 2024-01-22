(Сидорова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности