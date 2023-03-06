Головина Гликерия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Головин Петр Матфеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Петр Матфеев
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Головин Петр Матфеев
Рождение ребёнка
13.06.1836
Сын: Головин Виссарион Петрович
Отец ребёнка: Головин Петр Матфеев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Головин Петр Матфеев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Головин Терентий Петрович
Отец ребёнка: Головин Петр Матфеев
Смерть
Неизвестно