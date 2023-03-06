Головина Гликерия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Гликерия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Головин Петр Матфеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Петр Матфеев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Головин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Головин Петр Матфеев

Рождение ребёнка
13.06.1836

Сын: Головин Виссарион Петрович

Отец ребёнка: Головин Петр Матфеев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Головин Семен Петрович

Отец ребёнка: Головин Петр Матфеев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Головин Терентий Петрович

Отец ребёнка: Головин Петр Матфеев

Смерть
Неизвестно

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