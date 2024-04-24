Пузанов Павел Сергеевич 14.01.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пузанов Павел Сергеевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 14.01.1895 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Пузанов Сергей Никитович1865 ст. г.р.
Мать
Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна01.01.1874 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1895 ст.

Отец: Пузанов Сергей Никитович

Мать: Пузанова (Овсянникова) Надежда Александровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 450

Крещение
15.01.1895 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Николай Иванович Поляков; Тульского мещанина Николая Петровича Жижина жена Людмила Павловна.

Смерть
Неизвестно

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