Пузанов Павел Сергеевич
мужской, родился 14.01.1895 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецПузанов Сергей Никитович1865 ст. г.р.
МатьПузанова (Овсянникова) Надежда Александровна01.01.1874 ст. г.р.
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Рождение
14.01.1895 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещение
15.01.1895 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 450