Ильиных Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильиных Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильиных Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ильиных Анастасия Калистратовна

Рождение ребёнка
01.05.1899

Дочь: Манкевич (Ильиных) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Ильиных Анастасия Калистратовна

Рождение ребёнка
12.03.1902

Сын: Ильиных Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Ильиных Анастасия Калистратовна

Рождение ребёнка
02.02.1907

Сын: Ильиных Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ильиных Анастасия Калистратовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ильиных Епифан Николаевич

Мать ребёнка: Ильиных Анастасия Калистратовна

Смерть
1935

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