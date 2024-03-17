Ильиных Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильиных Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильиных Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ильиных Анастасия Калистратовна
Рождение ребёнка
01.05.1899
Дочь: Манкевич (Ильиных) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Ильиных Анастасия Калистратовна
Рождение ребёнка
12.03.1902
Сын: Ильиных Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Ильиных Анастасия Калистратовна
Рождение ребёнка
02.02.1907
Сын: Ильиных Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ильиных Анастасия Калистратовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ильиных Епифан Николаевич
Мать ребёнка: Ильиных Анастасия Калистратовна
Смерть
1935