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Веришко Виктор Мечиславович

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Место рождения

Житородь, Гродненский район, Гродненская область

Дата рождения

07.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1968

Отец: Веришко Мечислав Станиславович

Мать: (Рукша) Владислава Владимировна

Житородь, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Веришко) Анна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
23.11.1996

Жена: Мерфи (Черных) Анна Валериевна

Ратичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
13.02.1998

Сын: Веришко Владислав Викторович

Мать ребёнка: Мерфи (Черных) Анна Валериевна

Гродно, Гродненская область
Развод
16.05.2005

Жена: Мерфи (Черных) Анна Валериевна

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