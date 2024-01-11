Веришко Виктор Мечиславович
Место рождения
Дата рождения07.11.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Веришко) Анна Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
23.11.1996
Ратичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
13.02.1998
Сын: Веришко Владислав Викторович
Мать ребёнка: Мерфи (Черных) Анна Валериевна
Гродно, Гродненская область
Развод
16.05.2005