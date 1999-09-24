Кучерявенко Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1924
Дата смерти24.09.1999
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1924
Отец: Кучерявенко Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучерявенко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кучерявенко (Чернопрудова) Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
27.01.1953
Сын: Кучерявенко Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Кучерявенко (Чернопрудова) Зоя Михайловна
Смерть
24.09.1999