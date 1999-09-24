Кучерявенко Василий Александрович 22.12.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кучерявенко Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1924

Дата смерти

24.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1924

Отец: Кучерявенко Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучерявенко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кучерявенко (Чернопрудова) Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
27.01.1953

Сын: Кучерявенко Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Кучерявенко (Чернопрудова) Зоя Михайловна

Смерть
24.09.1999

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