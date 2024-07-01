Колодкин Григорий Федорович
Место рожденияДеревня Костино, Тверская губерния, Кимрская волость
Дата рождения1867
Дата смертиОколо 01.01.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Деревня Костино, Тверская губерния, Кимрская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Колодкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Колодкина Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Колодкина Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Колодкина Матрена Васильевна
деревня Костино, Тверская Губерния, Калязинский уезд, Талдомская волость
Рождение ребёнка
30.10.1899
Сын: Колодкин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Колодкина Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1902
Дочь: Колодкина Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Колодкина Матрена Васильевна
Смерть
Около 01.01.1915
Похоронен на Волковском кладбище г.СПб