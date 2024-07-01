Колодкин Григорий Федорович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колодкин Григорий Федорович

Место рождения

Деревня Костино, Тверская губерния, Кимрская волость

Дата рождения

1867

Дата смерти

Около 01.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Колодкин Федор Ефимович

Мать: Колодкина Мелания Ильинична

Деревня Костино, Тверская губерния, Кимрская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колодкина Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Колодкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Колодкина Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Колодкина Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Колодкина Матрена Васильевна

деревня Костино, Тверская Губерния, Калязинский уезд, Талдомская волость
Рождение ребёнка
30.10.1899

Сын: Колодкин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Колодкина Матрена Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.06.1902

Дочь: Колодкина Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Колодкина Матрена Васильевна

Смерть
Около 01.01.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен на Волковском кладбище г.СПб

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