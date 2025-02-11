Максим Максимов 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Максимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1837, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Максим НикифоровДо 1791 г.р.
Супруги
Екатерина Михайлова1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Максим Никифоров

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Михайлова

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Смерть
Неизвестно

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