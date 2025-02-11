Максим Максимов
мужской, родился 1837, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМаксим НикифоровДо 1791 г.р.
Супруги
Екатерина Михайлова1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Максим Никифоров
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Михайлова
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно