Денисова Христиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Христиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Иуда Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Филиппович

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Денисов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Филиппович

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Денисов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Филиппович

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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