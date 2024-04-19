Денисова Христиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Денисов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Денисов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Денисов Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно