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Андрюшин Владислав Артурович
Андрюшин Владислав Артурович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2021
Пол
Мужской
Отец
Андрюшин Артур Евгеньевич
1994 г.р.
Мать
Андрюшина (Фатеева) Софья Романовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2021
Отец:
Андрюшин Артур Евгеньевич
Мать:
Андрюшина Софья Романовна
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