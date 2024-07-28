Петровский Степан (Стефан) Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти06.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1919
Дочь: Демиденок (Петровская) Ефросиния (Проска) Степановна
Мать ребёнка: Петровская Марина Семеновна
Рождение ребёнка
26.02.1921
Дочь: Петровская Антонина Степановна
Мать ребёнка: Петровская Марина Семеновна
Рождение ребёнка
?.03.1929
Дочь: Двойня Анна и Нина
Мать ребёнка: Петровская Марина Семеновна
Рождение ребёнка
10.09.1933
Дочь: Петровская Тамара Степановна
Мать ребёнка: Петровская Марина Семеновна
23 августа 1933 по старому стилю
Рождение ребёнка
01.01.1935
Дочь: Петровская Лидия Степановна
Мать ребёнка: Петровская Марина Семеновна
Отбывание наказания
20.09.1944
Самара, Самара, Самарская область
Реабилитация осужденного
05.09.1954
Смерть
06.09.1984
Похороны
Неизвестно
Томки, Миорский район, Витебская область