Петровский Степан (Стефан) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровский Степан (Стефан) Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

06.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бониграцович Петровский Константин Егорович

Мать: Петровская Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Марина Семеновна

Рождение ребёнка
07.04.1919

Дочь: Демиденок (Петровская) Ефросиния (Проска) Степановна

Мать ребёнка: Петровская Марина Семеновна

Катилово, Миорский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.02.1921

Дочь: Петровская Антонина Степановна

Мать ребёнка: Петровская Марина Семеновна

Катилово, Миорский район, Витебская область
Рождение ребёнка
?.03.1929

Дочь: Двойня Анна и Нина

Мать ребёнка: Петровская Марина Семеновна

Рождение ребёнка
10.09.1933

Дочь: Петровская Тамара Степановна

Мать ребёнка: Петровская Марина Семеновна

Катилово, Миорский район, Витебская область
23 августа 1933 по старому стилю
Рождение ребёнка
01.01.1935

Дочь: Петровская Лидия Степановна

Мать ребёнка: Петровская Марина Семеновна

Катилово, Миорский район, Витебская область
Отбывание наказания
20.09.1944
Самара, Самара, Самарская область
Реабилитация осужденного
05.09.1954
Смерть
06.09.1984
Похороны
Неизвестно
Томки, Миорский район, Витебская область

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