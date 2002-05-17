Нечаева (Данилова) Елена Филипповна
Место рожденияСело Рогова́тое (диалект. Рогова́тка, Рогова́товка) в Старооскольском городском округе Белгородской области России.
Дата рождения20.05.1920
Дата смерти17.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920
Отец: Данилов Филлип ?
Мать: (Данилова) ?
Село Рогова́тое (диалект. Рогова́тка, Рогова́товка) в Старооскольском городском округе Белгородской области России.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нечаева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Нечаев Пётр Антонович
Место жительства
Неизвестно
г. Донецк, ул.Тынянова
Рождение ребёнка
15.11.1948
Отец ребёнка: Нечаев Пётр Антонович
Село Рогова́тое (диалект. Рогова́тка, Рогова́товка) в Старооскольском городском округе Белгородской области России.
Рождение ребёнка
03.01.1951
Дочь: Верняева (Нечаева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Нечаев Пётр Антонович
Село Рогова́тое (диалект. Рогова́тка, Рогова́товка) в Старооскольском городском округе Белгородской области России.
Рождение ребёнка
08.06.1955
Отец ребёнка: Нечаев Пётр Антонович
Рождение ребёнка
25.03.1957
Отец ребёнка: Нечаев Пётр Антонович
г.Донецк
Смерть
17.05.2002
г.Донецк , Красный Пахарь