Нечаева (Данилова) Елена Филипповна 20.05.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНечаева (Данилова) Елена Филипповна

Нечаева (Данилова) Елена Филипповна

avatar

Место рождения

Село Рогова́тое (диалект. Рогова́тка, Рогова́товка) в Старооскольском городском округе Белгородской области России.

Дата рождения

20.05.1920

Дата смерти

17.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1920

Отец: Данилов Филлип ?

Мать: (Данилова) ?

Село Рогова́тое (диалект. Рогова́тка, Рогова́товка) в Старооскольском городском округе Белгородской области России.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Пётр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нечаева) Анна Петровна

Отец ребёнка: Нечаев Пётр Антонович

Место жительства
Неизвестно
г. Донецк, ул.Тынянова
Рождение ребёнка
15.11.1948

Сын: Нечаев Николай Петрович

Отец ребёнка: Нечаев Пётр Антонович

Село Рогова́тое (диалект. Рогова́тка, Рогова́товка) в Старооскольском городском округе Белгородской области России.
Рождение ребёнка
03.01.1951

Дочь: Верняева (Нечаева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Нечаев Пётр Антонович

Село Рогова́тое (диалект. Рогова́тка, Рогова́товка) в Старооскольском городском округе Белгородской области России.
Рождение ребёнка
08.06.1955

Сын: Нечаев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Нечаев Пётр Антонович

Рождение ребёнка
25.03.1957

Сын: Нечаев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Нечаев Пётр Антонович

г.Донецк
Смерть
17.05.2002
г.Донецк , Красный Пахарь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.