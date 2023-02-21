Крюков Семён Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти03.04.1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Крюков Дмитрий
Бракосочетание
28.01.1900 ст.
Военная служба
26.06.1915
Люблин, Польша
получил ранение в левую ногу в последний день Таневского сражения под деревней Быстржице (51.075580, 22.446017 )
Военная служба
29.07.1915
Кирицы, Спасский муниципальный район, Рязанская область
потупил в Кирицкий спецгоспиталь для прохождения лечения возле дома
Военная служба
05.09.1916
поступил в госпиталь 174 запасного стрелкового полка по причине "сочлен. ревматизма"
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Денискина Александра Семеновна
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна Тимофеевна
Военная служба
18.07.1917
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
поступил в Екатеринодарский лазарет №80 из 4-й Кавказской стрелковой дивизиипо причине "ревматизма"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна Тимофеевна
Смерть
03.04.1923
Причина смерти: Скончался от простуды. Врач не доехал.