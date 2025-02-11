Rosichuk (Repka) Elizabeth 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Rosichuk (Repka) Elizabeth

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1882

умерла 1905

Супруги
Росийчук Григорий Леонтьевич06.03.1880 г.р.
Дети
Haweyliuk (Rosichuk) Mary H.24.02.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росийчук Григорий Леонтьевич

Рождение ребёнка
24.02.1905

Дочь: Haweyliuk (Rosichuk) Mary H.

Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич

Smoky Lake, Alberta, Canada

Смерть
1905

Похороны
Неизвестно
Smoky Lake, Alberta, Canada

Russo Greek Orthodox Cemetery Estab. 1903

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