Rosichuk (Repka) Elizabeth
женский, родилась 1882
умерла 1905
Супруги
Росийчук Григорий Леонтьевич06.03.1880 г.р.
Дети
Haweyliuk (Rosichuk) Mary H.24.02.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1905
Дочь: Haweyliuk (Rosichuk) Mary H.
Отец ребёнка: Росийчук Григорий Леонтьевич
Smoky Lake, Alberta, Canada
Смерть
1905
Похороны
Неизвестно
Smoky Lake, Alberta, Canada