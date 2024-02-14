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Бармотина Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бармотин Кондратий Клементиевич

Рождение ребёнка
02.09.1834

Сын: Бармотин Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Бармотин Кондратий Клементиевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бармотина Прасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Бармотин Кондратий Клементиевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бармотина Аграфена Кондратьевна

Отец ребёнка: Бармотин Кондратий Клементиевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.05.1850

Сын: Бармотин Трофим Кондратьевич

Отец ребёнка: Бармотин Кондратий Клементиевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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