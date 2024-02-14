Бармотина Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1834
Сын: Бармотин Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Бармотин Кондратий Клементиевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бармотина Прасковья Кондратьевна
Отец ребёнка: Бармотин Кондратий Клементиевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бармотина Аграфена Кондратьевна
Отец ребёнка: Бармотин Кондратий Клементиевич
Рождение ребёнка
?.05.1850
Сын: Бармотин Трофим Кондратьевич
Отец ребёнка: Бармотин Кондратий Клементиевич
Смерть
Неизвестно