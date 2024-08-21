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Суровцова Надежда Павловна

Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.09.1877 ст.

Дата смерти

До 1914

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дочь Павла Цветкова, отставного квартирмейстера города Кадникова.
Бракосочетание
Около 1895

Муж: Суровцов Александр Иринархович

Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.

Сын: Суровцов Борис Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович

Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Дочь: Суровцова Анимаиса Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.02.1901 ст.

Сын: Суровцов Николай Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.

Дочь: Суровцова Нина Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Родители: сей церкви диакон Александр Иринархов Суровцев и его жена Надежда Павловна. Восприемник: сей церкви священницкая жена Анна Филофеева Азлецкая.
Рождение ребёнка
05.04.1905 ст.

Дочь: Суровцова Александра Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.

Дочь: Паршина (Суровцова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович

Первомайское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1909 ст.

Сын: Суровцев Александр Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович

Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1914

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