Суровцова Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения01.09.1877 ст.
Дата смертиДо 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
01.09.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Павла Цветкова, отставного квартирмейстера города Кадникова.
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.
Сын: Суровцов Борис Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович
Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Дочь: Суровцова Анимаиса Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович
Рождение ребёнка
04.02.1901 ст.
Сын: Суровцов Николай Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.
Дочь: Суровцова Нина Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович
Родители: сей церкви диакон Александр Иринархов Суровцев и его жена Надежда Павловна. Восприемник: сей церкви священницкая жена Анна Филофеева Азлецкая.
Рождение ребёнка
05.04.1905 ст.
Дочь: Суровцова Александра Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович
Рождение ребёнка
07.01.1907 ст.
Дочь: Паршина (Суровцова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович
Рождение ребёнка
08.07.1909 ст.
Сын: Суровцев Александр Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Иринархович
Кихть, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1914