Скрипов Павел
мужской, родился 1905
умер 1942
ОтецСкрипов АлександрНеизвестно г.р.
Супруги
Скрипова (Щукина) ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
(Скрипова) Ангелина1933 г.р.
Скрипов Вячеслав1935 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Скрипов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Скрипова) Ангелина
Мать ребёнка: Скрипова (Щукина) Евдокия
д. Селезенево, Комсомольский р-н, Ивановская обл.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Скрипов Вячеслав
Мать ребёнка: Скрипова (Щукина) Евдокия
д. Селезенево, Комсомольский р-н, Ивановская обл.
Рождение ребёнка
24.09.1936
Дочь: Пухова (Скрипова) Зоя
Мать ребёнка: Скрипова (Щукина) Евдокия
д. Селезенево, Комсомольский р-н, Ивановская обл.
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скрипова (Щукина) Евдокия
д. Селезенево, Комсомольский р-н, Ивановская обл.
Смерть
1942