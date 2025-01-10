Скрипов Павел 1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Скрипов Павел

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1905

умер 1942

Отец
Скрипов АлександрНеизвестно г.р.
Супруги
Скрипова (Щукина) ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
(Скрипова) Ангелина1933 г.р.
Скрипов Вячеслав1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Скрипов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрипова (Щукина) Евдокия

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Скрипова) Ангелина

Мать ребёнка: Скрипова (Щукина) Евдокия

д. Селезенево, Комсомольский р-н, Ивановская обл.

Рождение ребёнка
1935

Сын: Скрипов Вячеслав

Мать ребёнка: Скрипова (Щукина) Евдокия

д. Селезенево, Комсомольский р-н, Ивановская обл.

Рождение ребёнка
24.09.1936

Дочь: Пухова (Скрипова) Зоя

Мать ребёнка: Скрипова (Щукина) Евдокия

д. Селезенево, Комсомольский р-н, Ивановская обл.

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скрипова (Щукина) Евдокия

д. Селезенево, Комсомольский р-н, Ивановская обл.

Смерть
1942

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