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Щелконогов Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1879

Дата смерти

02.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелконогов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Щелконогова (Болотова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
28.07.1905

Дочь: Антуфьева (Щелконогова) Евдокия Яковлена

Мать ребёнка: Щелконогова (Болотова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.02.1911

Дочь: Кадешникова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Щелконогова (Болотова) Мария Михайловна

Смерть
02.10.1963

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