Щелконогов Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1879
Дата смерти02.10.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелконогов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Щелконогова (Болотова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
28.07.1905
Дочь: Антуфьева (Щелконогова) Евдокия Яковлена
Мать ребёнка: Щелконогова (Болотова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
03.02.1911
Дочь: Кадешникова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Щелконогова (Болотова) Мария Михайловна
Смерть
02.10.1963