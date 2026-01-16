Моржов Яков Алексеевич 19.05.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Моржов Яков Алексеевич

Автор
СМ
Михайлова С.

мужской, родился 19.05.1902, Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

умер Неизвестно

Отец
Моржов АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Моржова Анастасия ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1902

Отец: Моржов Алексей

Мать: не указана

Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моржова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Моржова Стефанида

Смерть
Неизвестно

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