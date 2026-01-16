Моржов Яков Алексеевич
мужской, родился 19.05.1902, Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
умер Неизвестно
ОтецМоржов АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Моржова Анастасия ЯковлевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1902
Отец: Моржов Алексей
Мать: не указана
Батени, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моржова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Моржова Стефанида
Смерть
Неизвестно