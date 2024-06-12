(Шмиговская) Елена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1912
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1934
Дочь: (Бельмас) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Бельмас Николай Семенович
СССР
Рождение ребёнка
01.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бельмас Николай Семенович
Смерть
1983