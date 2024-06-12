(Шмиговская) Елена Ефимовна 03.11.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Шмиговская) Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1912

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1912

Отец: Шмиговский Ефим Михайлович

Мать: Шмиговская (Шевченко) Анна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельмас Николай Семенович

Рождение ребёнка
08.02.1934

Дочь: (Бельмас) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Бельмас Николай Семенович

СССР
Рождение ребёнка
01.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бельмас Николай Семенович

Смерть
1983

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