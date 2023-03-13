Черкашин Лаврентий Авдеев(ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1859
Дочь: (Черкашина) Параскева Лаврентьева
Мать ребёнка: Черкашина Матрёна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Дочь: Власова (Черкашина) Ирина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Черкашина Матрёна Дмитриева
Смерть
Неизвестно