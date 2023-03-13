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Черкашин Лаврентий Авдеев(ич)

Место рождения

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: Черкашин (Черкашенин) Авдей Никитин

Мать: Черкашина Варвара Дементьева

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1859

Дочь: (Черкашина) Параскева Лаврентьева

Мать ребёнка: Черкашина Матрёна Дмитриева

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Власова (Черкашина) Ирина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Черкашина Матрёна Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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