Петровский Алексей
Место рождения
Дата рождения10.02.1876
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1876
Отец: Петровский Иван
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Петровская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петровская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петровская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петровская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Петровская) Наталья
Мать ребёнка: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Петровская) Мелания
Мать ребёнка: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария
Смерть
1942