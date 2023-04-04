Петровский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровский Алексей

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.02.1876

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

1919 г.р.
Около 1920 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1876

Отец: Петровский Иван

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Петровская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петровская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петровская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Петровская) Наталья

Мать ребёнка: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Петровская) Мелания

Мать ребёнка: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария

Смерть
1942

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