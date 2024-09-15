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Шомин Африкан Константинович

Место рождения

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.10.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904 ст.

Отец: Шомин Константин Андреев

Мать: Шомина Анна Михайловна

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1904 год. ГАВО фонд №496, опись №52, дело №16, стр. 900 https://yandex.ru/archive/catalog/b02433e6-25ac-49db-945e-ce5a29e86f10/900 Метрическая книга Во... Показать все
Бракосочетание
07.05.1926

Жена: Шомина Ю

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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