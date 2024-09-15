Шомин Африкан Константинович
Место рождения
Дата рождения16.10.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904 ст.
Отец: Шомин Константин Андреев
Мать: Шомина Анна Михайловна
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1904 год. ГАВО фонд №496, опись №52, дело №16, стр. 900 https://yandex.ru/archive/catalog/b02433e6-25ac-49db-945e-ce5a29e86f10/900 Метрическая книга Во... Показать все
Смерть
Неизвестно