Беспаленко Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беспаленко) Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Беспаленков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Беспаленко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Беспаленков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Беспаленко Павел Михайлович
Отец ребёнка: Беспаленков Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно