(Михайлова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайлова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1885

Муж: Васильев Петр

Рождение ребёнка
21.10.1893

Дочь: (Петрова (Чернова?)) Перасковья

Отец ребёнка: Васильев Петр

Рождение ребёнка
24.12.1898

Дочь: Сорокина (Чернова) Анисия

Отец ребёнка: Васильев Петр

Большой Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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