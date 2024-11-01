(Михайлова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1885
Муж: Васильев Петр
Рождение ребёнка
21.10.1893
Дочь: (Петрова (Чернова?)) Перасковья
Отец ребёнка: Васильев Петр
Рождение ребёнка
24.12.1898
Дочь: Сорокина (Чернова) Анисия
Отец ребёнка: Васильев Петр
Большой Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия